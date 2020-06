Nu de autoverkoop in heel Europa in het slob zit, proberen veel overheden het herstel van de verkoop en daarmee van de auto-industrie als geheel te koppelen aan vergroening. Consumenten in veel landen, waaronder Nederland, wordt een aanschafsubsidie voor elektrische auto's in het vooruitzicht gesteld en de roep om een nieuwe slooppremie klinkt steeds luider.

Het kabinet heeft vorige week in Nederland de subsidieregeling elektrisch rijden definitief gemaakt, terwijl in Duitsland en Frankrijk het subsidiebedrag flink verhoogd is.

In Italië wordt nog gewerkt aan een steunplan voor de auto-industrie, dat van de Britten is zo goed als af. Dat het in Europa menens is met elektrisch rijden blijkt des te meer doordat er inmiddels zelfs in Griekenland een klein subsidiepotje voor aanschaf beschikbaar is.

In Nederland komen particulieren die een elektrische auto aanschaffen of privé leasen vanaf 4 juni in aanmerking voor subsidie. Dit jaar en in 2021 is er voor een gebruikte elektrische auto een subsidiebedrag van 2.000 euro beschikbaar, terwijl er voor een nieuw model 4.000 euro beschikbaar is.

Brancheverenigingen RAI en BOVAG zouden het toejuichen als daar net als in Frankrijk een slooppremie bovenop komt.

Elektrische auto's moeten nu ook de particuliere markt veroveren. (Foto: AutoWeek)

'Sloopregeling zou juist nu veel vruchten kunnen afwerpen'

"Naast de reeds geplande aanschafsubsidie op elektrische auto's per 1 juli, moet er ook een slooppremie komen voor oude auto's. Niet alleen stimuleert dit de economie, maar het zorgt er bovenal voor dat we blijven werken aan schonere lucht en een beter klimaat", zo lieten de RAI Vereniging en BOVAG in mei weten.

De sloopregeling werd ruim tien jaar geleden geïntroduceerd als reactie op de wereldwijde kredietcrisis. Meer dan tien Europese landen kozen destijds voor dit middel om de autoverkoop op te krikken, met resultaat. In september 2009, de eerste maand waarin de maatregel in veel landen van kracht was, viel de verkoop in Duitsland 21 procent hoger uit. In Spanje was dat 18 procent.

De slooppremie in Nederland gold tussen 2009 en 2010. Dat jaar gingen er 484.432 nieuwe auto's op kenteken terwijl dat er in het crisisjaar 2009 nog 389.131 waren.

Automobilisten kregen destijds tussen de 750 en 1.000 euro premie voor het omruilen van hun oude auto. Uiteindelijk maakten ruim 80.000 Nederlanders daar gebruik van.

"Een sloopregeling zou juist nu veel vruchten af kunnen werpen, om zo mensen te stimuleren toch die uitgave te doen voor een nieuwe auto, net als in 2009", aldus BOVAG-woordvoerder Tom Huyskens.

De slooppremie betekende de doorbraak van kleine schone auto's als de Citroën C1. (Foto: Citroën)

Voordeel in Frankrijk loopt op tot 12.000 euro

De Britse regering zal in juli naar verwachting bekendmaken dat het met een slooppremie van omgerekend 6.700 euro komt voor diegenen die van hun brandstofauto willen overstappen op een elektrische auto of een stekkerhybride.

In Duitsland bestond al een aanschafsubsidie, maar deze is eind mei verdubbeld naar 6.000 euro. In Frankrijk doen ze er nog een flinke schep bovenop, aangezien het voordeel op een volledig elektrische auto daar kan oplopen tot 12.000 euro.

Allereerst krijgen Fransen bij aanschaf van een elektrische auto een subsidie van 7.000 euro. Daar bovenop komt een slooppremie. In het geval van een oudere dieselauto ligt het te ontvangen bedrag op 5.000 euro, dubbel zoveel als voorheen.

Ook plug-inhybride voertuigen komen in aanmerking voor subsidie. Indien het voertuig een volledig elektrische actieradius van minimaal 50 kilometer heeft voordat de brandstofmotor het overneemt, is er een bedrag van 2.000 euro beschikbaar. Laat je je inruilauto slopen, dan kun je ook in dit geval rekenen op een premie van 5.000 euro.

Vasthouden aan een brandstofauto kan ook, aangezien er ook aanschafsubsidie (3.000 euro) beschikbaar is voor een model dat aan de meest strenge emissie-eisen voldoet. De Franse overheid hoopt op die manier twee vliegen in één klap te slaan: Een steuntje in de rug voor de auto-industrie en het vergroenen van het wagenpark.