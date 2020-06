Amsterdam is vergeleken met andere steden in de wereld minder duur geworden om in te wonen. De hoofdstad van ons land stond twee jaar geleden nog in de top 50 van duurste steden ter wereld, maar daalde vorig jaar naar 58 en dit jaar naar de 64e positie.

Dat blijkt uit het dinsdag gepubliceerde Cost of Living-onderzoek dat adviesbureau Mercer voor de 26e keer heeft uitgevoerd. De enquête is bedacht om grote bedrijven te helpen bij het vaststellen van het beloningsbeleid voor expats, daarbij worden kosten voor onder meer huisvesting, vervoer, voeding, kleding en entertainment van meer 375 steden vergeleken.

Behalve dat andere steden duurder zijn geworden en Amsterdam ten opzichte van die steden minder duur, zijn de prijzen in Amsterdam ook minder hard gestegen dan elders. "Ook de verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar speelt hierbij rol", aldus het onderzoek.

Wereldwijd gezien is Hongkong al drie jaar de duurste stad om in te wonen. Asjchabad in Turkmenistan klom van de zevende naar de tweede plaats en verdrong daarmee Tokio dat een plek opschoof.

In Europa blinken de Zwitserse steden uit in de hoge kosten voor levensonderhoud. Zurich staat op de vierde plaats en Bern en Genève halen ook de top tien met respectievelijk de achtste en negende plaats.