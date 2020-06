De Franse regering gaat 15 miljard euro steken in de noodlijdende luchtvaartindustrie. Dat maakten Franse ministers, onder wie Bruno Le Maire (Financiën), dinsdag bekend. De maatregel wordt genomen, omdat er volgens Parijs 100.000 banen op het spel staan door het effect van de coronacrisis op de luchtvaart. De sector is in de problemen gekomen vanwege de dalende vraag naar vliegreizen.

"We moeten onze luchtvaartindustrie redden", zei Le Maire bij de presentatie van het miljardenpakket. "We moeten koste wat het kost vermijden dat de sector achter gaat lopen ten opzichte van China en de Verenigde Staten."

Bijna de helft van het pakket was al eerder bekendgemaakt: 7 miljard euro gaat naar luchtvaartmaatschappij en KLM-partner Air France. Daarnaast gaat een aanzienlijk deel naar vliegtuigbouwer Airbus. De Franse regering zegt versneld tankvliegtuigen en andere militaire toestellen aan te schaffen.

Naast steun voor de grote namen start Parijs ook een investeringsfonds van 500 miljoen euro voor middelgrote leveranciers en trekt de regering enkele honderden miljoenen uit voor steun aan onderaannemers.

Het miljardenpakket voor directe steun aan de luchtvaart wordt aangevuld met een bedrag van 1,5 miljard euro over drie jaar voor onderzoek naar technieken om de sector milieuvriendelijker te maken. 300 miljoen daarvan is dit jaar al beschikbaar.