Chanel, Revlon en L'Oréal verminderen vrij geruisloos het gebruik van talk in hun producten. In de VS groeit het aantal rechtszaken waarin een verband wordt gelegd tussen het gebruik van talk in producten en kanker. Consumenten maken zich daar ook steeds meer zorgen over.

Chanel is gestopt met het gebruik van talk in los poeder voor het gezicht en lichaamspoeder. In bij de rechtbank ingediende documenten staat dat het bedrijf ermee is gestopt, omdat consumenten een negatieve perceptie van het gebruik van het mineraal hebben.

Revlon gebruikt geen talk meer in de lichaamsproducten en L'Oréal onderzoekt alternatieven voor het gebruik ervan. Talk wordt in duizenden cosmetica- en verzorgingsproducten gebruikt. Het mineraal absorbeert vocht, voorkomt dat poeder aankoekt en maakt producten zachter.

Tegen Johnson & Johnson, marktleider in de verkoop van lichaamspoeder, zijn sinds 2013 al duizenden rechtszaken gevoerd vanwege het vermeende verband tussen het gebruik van talk en kanker. Sinds 2017 zeggen klagers dat dit zou komen doordat talk soms wordt gewonnen uit gesteente waar ook asbest in zit.

Chanel gestopt met poeder met No. 5

Uit documenten blijkt dat ook tegen Revlon, Chanel en Avon zaken worden aangespannen. Johnson & Johnson maakte vorige maand bekend in de VS en Canada te stoppen met de verkoop van babypoeder met talk. Het bedrijf deed dat naar eigen zeggen vanwege de negatieve publiciteit en teruglopende verkopen.

In maart bleek tijdens een rechtszaak dat Chanel in 2017 is gestopt met de productie van lichaamspoeder met talk en de geur van het vermaarde parfum Chanel No. 5, dat het bedrijf sinds 1924 maakte.