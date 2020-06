De accijnsverhoging op sigaretten en shag per 1 april, zorgde ervoor dat de prijzen van goederen en diensten in de maand mei in Nederland wat hoger lager dan een jaar eerder. De rookwaar met de hogere prijs lag afgelopen maand voor het eerst in de winkels.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was shag in mei bijna een kwart duurder dan een jaar eerder, voor sigaretten was dat iets minder dan 7 procent. De prijzen van benzine en diesel drukte de inflatie, net als kleding.

Omdat door de coronacrisis sommige producten en diensten zo goed als niet aangeboden werden, zoals vliegtickets en uit eten gaan, heeft het CBS de prijzen hiervoor geschat. "De artikelgroepen waarbinnen prijzen geschat moesten worden in verband met corona maken samen circa 12 procent uit van de consumptieve bestedingen", meldt het CBS dinsdag.

De inflatie kwam in mei uit op 1,2 procent, dat is gelijk aan de maand april toen goederen en diensten ook 1,2 procent duurder waren dan een jaar eerder.