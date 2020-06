Verhuurplatform Airbnb brengt nog steeds - onregelmatig - bij zowel huurders als verhuurders bemiddelingskosten in rekening. Inmiddels zouden vijftigduizend claims bij het bedrijf zijn binnengekomen, van tienduizend mensen die hun geld terug willen, aldus NRC. Het dagblad schrijft dat ten minste twee aanzienlijke verhuurplatforms dezelfde fout maken.

NRC sprak met advocaten over onder meer Belvilla en HomeAway, terwijl ook Natuurhuisje.nl wordt genoemd. Samen bieden de bedrijven tienduizenden adressen aan in heel Europa, en werden de laatste periode vele boekingen gedaan, erkennen zij in gesprek met NRC.

Waar Airbnb spreekt van servicekosten, hebben de overige platforms het over boekingskosten of een servicetoeslag: vaak enkele tientjes voor het gebruik van de platforms. Natuurhuisje.nl is inmiddels gestopt met het vragen van de kosten.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde begin mei dat de praktijken van onder meer Airbnb in strijd met wet zijn en veroordeelde het bedrijf tot het terugbetalen van de kosten van een man die tussen 2016 en 2018 vakantiewoningen boekte.

Airbnb handelt volgens de rechter als een bemiddelingsdienst, omdat het "meer" doet dan het in contact brengen van verhuurders en huurders. Echter worden de regels van een bemiddelingsplatform niet nageleefd.

'Verhuurplatforms trekken zich weinig aan van uitspraak rechter'

Overige platforms hebben zich daar weinig van aangetrokken, schrijft NRC op basis van gesprekken met advocaten. De juristen stellen dat het duidelijk is dat ook Belvilla en HomeAway de mist in gaan, maar de verhuurplatforms zijn zich van geen kwaad bewust. "De uitspraak trof alleen Airbnb", aldus HomeAway in reactie op NRC.

Daarnaast willen de bedrijven het hoger beroep van Airbnb afwachten. Het verhuurplatform stelt dat de uitspraak tegen de Europese regelgeving ingaat.