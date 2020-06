Nederlandse banken staan er tijdens de coronacrisis beter voor dan bij de kredietcrisis van ruim tien jaar geleden. Alleen als de pandemie langer duurt en de daarbij horende contactbeperkende maatregelen langer noodzakelijk zijn, neemt de impact op het financiële systeem toe, schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) maandag in het halfjaarlijkse Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS).

De bankensector staat er momenteel beter voor dan bij de vorige crisis, omdat de oorzaak ditmaal buiten de financiële sector ligt. Daarnaast hebben banken ook de laatste jaren gebruikt om de buffers te verhogen, waardoor ze nu beter in staat zijn om huishoudens én ondernemingen te helpen tijdens de coronacrisis. Zo kunnen consumenten nu aankloppen om hypotheekbetalingen uit te stellen en kunnen bedrijven vragen om later af te lossen.

Uit een stresstest van DNB blijkt wel dat de impact van de coronacrisis op Nederlandse financiële instellingen toeneemt naar mate deze langer duurt. In het zware scenario van de centrale bank, waarin de coronacrisis langer voortduurt en de economie met bijna 12 procent krimpt, daalt de belangrijkste kapitaalratio van 16,5 procent eind vorig jaar, naar 11 procent eind 2022. De centrale bank schrijft dit scenario geen "noemenswaardige gevolgen voor de kredietverlening" zal hebben.

Alleen in het zogeheten perfect storm-script van DNB ontstaan er echt problemen. In dit scenario zou de economie niet alleen in 2020 flink krimpen, maar ook volgend jaar, met een licht herstel van de economie in 2022. In dat geval zouden banken voordat ze echt in de problemen komen ervoor kiezen om de steun aan bedrijven en huishoudens terug te schroeven, met grotere economische schade als gevolg.