De Wereldbank verwacht dat de wereldeconomie dit jaar met 5,2 procent zal krimpen, blijkt maandag uit een raming van de ontwikkelingsorganisatie. Hiermee zou de coronacrisis de wereldeconomie in de diepste recessie duwen sinds de Tweede Wereldoorlog.

De ontwikkelingsinstantie van de Verenigde Naties (VN) verwacht dat geavanceerde economieën het hardst worden geraakt, met een gemiddelde krimp van 7 procent. De Wereldbank verwacht onder meer dat de economie van het eurogebied 9,1 procent krimpt vergeleken met vorig jaar. Voor de Verenigde Staten gaat de VN-instantie uit van een min van 6,1 procent.

Opkomende economieën en ontwikkelingslanden, waar volgens de Wereldbank landen als China, India en Rusland nog deel van uitmaken, gaan er in 2020 gemiddeld 2,5 procent op achteruit. Het zou voor het eerst in zeker zestig jaar zijn dat de groep landen gemiddeld genomen een economische krimp meemaakt. Voor 1960 werden deze cijfers niet bijgehouden door de Wereldbank.

Gecorrigeerd met de bevolkingsgroei gaat de VN-instelling ervan uit dat 90 procent van de economieën in de wereld zal krimpen als gevolg van de coronacrisis. Dat aandeel was sinds 1870 niet zo hoog. Door de omvangrijke economische schade kunnen 70 tot wel 100 miljoen mensen over de hele wereld in extreme armoede terechtkomen.