Ondernemers in de detailhandel hadden in mei veel meer vertrouwen in de toekomst van hun zaak dan de maand ervoor. In april verwachtte slechts 9 procent van de winkeliers het hoofd nog een jaar boven water te kunnen houden, in mei was dit alweer opgelopen tot 65 procent, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ook in de IT en bij schoonmaakbedrijven keert het vertrouwen terug nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. In de horeca waren ondernemers in mei eveneens optimistischer dan in april, maar het herstel gaat hier minder hard.

Ondernemers in de luchtvaart, de kansspelen en loterijen en de reisbranche zijn nog somber. In de luchtvaartsector ziet slechts 2 procent van de ondernemers zijn bedrijf over een jaar nog bestaan, als de coronamaatregelen dan nog zo zijn als nu.

CBS-hoofdeconoom Peter-Hein van Mulligen zegt in een toelichting dat de cijfers niet betekenen dat alle zorgen voor ondernemers nu voorbij zijn. "Maar ze waren in mei wel minder diep dan in april. Inmiddels zijn er nog verdere versoepelingen geweest, bijvoorbeeld in de horeca, dus wellicht dat het vertrouwen in juni nog wat hoger uitkomt."

Minder zzp'ers bij bieb en museum

Het CBS vroeg ook welke maatregelen bedrijven nemen vanwege het coronavirus. De meeste ondernemers noemen aanpassingen aan de anderhalvemeterregel en kostenbesparingen. Veranderingen in het product of overstappen op een andere markt of doelgroep worden minder vaak genoemd.

Bibliotheken en musea kiezen er relatief vaak voor om het aantal zzp'ers en uitzendkrachten te verminderen, bijna de helft van de bedrijven doet dit. Ook bij schoonmaak- en vervoersbedrijven wordt vaak op flexibele krachten bezuinigd.

Bij een kleine 10 procent van de detailhandelsbedrijven hebben deze krachten juist méér werk, ter vervanging van zieke werknemers.