Onderzoeksplatform Follow the Money (FTM) heeft maandag gelijk gekregen in een zaak bij de Raad voor de Journalistiek over een publicatie over een incassobureau. FTM schreef vorig jaar dat Invorderingsbedrijf B.V. klanten aanzet tot juridische stappen zonder hen duidelijk over de financiële gevolgen te informeren.

Het bureau diende een klacht in omdat het de publicatie onzorgvuldig en suggestief vond en er onvoldoende wederhoor zou zijn toegepast. De Raad voor de Journalistiek noemt het artikel van FHM scherp en prikkelend, maar vindt niet dat er sprake is van eenzijdige en tendentieuze berichtgeving.

Ook heeft FTM op juiste wijze wederhoor toegepast. Invorderingsbedrijf B.V. had eerder gezegd pas verdere juridische stappen te overwegen na de uitspraak van de Raad voor de Journalistiek.

Het artikel op het platform had als strekking dat klanten van het incassobureau soms veel meer geld kwijt zijn aan de procedure dan het bedrag dat ze willen verhalen. Zo liep een incasso van een huisbaas over een huurachterstand van 300 euro op tot een rekening van boven de 1.000 euro.