Warenhuis Galeries Lafayette in Parijs heeft flink te lijden omdat er vanwege het coronavirus niet of nauwelijks toeristen zijn in Frankrijk. Dat geldt zowel voor het fameuze filiaal aan de Boulevard Hausmann als de pas vorig jaar geopende kleinere winkel aan de Champs Elysées.

Volgens CEO Nicolas Houze loopt Lafayette dit jaar zeker 1 miljard euro aan omzet mis als gevolg van de tijdelijke sluitingen van de winkels en het wegblijven van toeristen door het coronavirus.

Op 11 mei mochten de winkels in Frankrijk weer open. "We hebben de winkel op de Champs Elysees heropend, maar we moeten erkennen dat we veel van onze klanten missen", aldus Houze in een interview op de Franse radio. De warenhuizen hebben nog beperkte openingsuren.

In de winkels is een vijfde minder aanloop. "Het kan nog tot het eind van dit jaar of langer duren voordat onze internationale klanten terugkomen en dat drukt zwaar op het resultaat. Onze winkel op Hausmann haalt meer dan de helft van de omzet uit aankopen door buitenlanders", zegt de CEO.

Galeries Lafayette heeft in totaal meer dan zestig winkels in Frankrijk en een paar daarbuiten. Het bedrijf is in gesprek met banken en het Franse ministerie van Financiën over een door de overheid gegarandeerde lening van 300 miljoen euro.

De CEO van Lafayette denkt dat de nieuwe winkel op de Champs Elysees ondanks alle tegenslagen wel toekomst heeft. Vorig jaar had de zaak veel last van de protesten van de 'Gele Hesjes'-beweging.