Olie- en gasconcern BP gaat dit jaar tienduizend banen schrappen, omgerekend zo'n 15 procent van het totale personeelsbestand, zeggen ingewijden. Het concern zou de bezuinigingsmaatregel maandag hebben aangekondigd in een conferencecall met het personeel.

Het ruim honderd jaar oude olie- en gasconcern neemt de maatregel vanwege de economische problemen die de coronacrisis met zich meebrengt. Door de coronapandemie is de vraag naar fossiele brandstoffen ingestort. Dit heeft een daling van de prijzen als gevolg, waardoor olie- en gasbedrijven hard worden geraakt.

Door de gevolgen van de coronacrisis daalde de winst van BP in het eerste kwartaal met 67 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het concern hield 800 miljoen dollar (ruim 706 miljoen euro) over in de eerste drie maanden van dit jaar. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 2,4 miljard dollar. Het oliebedrijf besloot daarom in april de bestedingen met 25 procent te verlagen.

De banen worden ook geschrapt om het bedrijf flexibeler te maken voor de overgang van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare bronnen. Topman Bernard Looney heeft sinds zijn aantreden in februari elf afdelingen binnen BP gecreëerd om het bedrijf "opnieuw uit te vinden".

Hij wil af van de traditionele bedrijfsstructuur die van oudsher werd gedomineerd door zaken omtrent de olie- en gasproductie.