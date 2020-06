Het aandeel van duurzaam voedsel in de supermarkten blijft toenemen. Waar de totale omzet van verkochte voeding in supermarkten vorig jaar met ruim 4 procent groeide, was de omzetstijging voor voeding met een duurzaamheidskeurmerk 26 procent.

Het is het derde jaar op rij dat de omzet van voedsel met een onafhankelijk keurmerk groeide. In 2017 was de stijging 30 procent en in 2018 16 procent. Inmiddels heeft ongeveer een op de vijf voedselproducten in de supermarkt een keurmerk, blijkt uit de jaarlijkse Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

Ketenmanager Maurits Steverink van de organisatie die het onderzoek uitvoerde, zegt dat voedselmerken de laatste jaren volop inzetten op verduurzaming en op dit onderwerp met elkaar concurreren. "Ze willen dat wat ze beweren ook klopt. Iedereen communiceert een groen imago, maar doe je het ook echt?"

Het Beter Leven-keurmerk blijft met afstand het grootste keurmerk in de supermarkt. Het etiket vertelt door middel van een sterrensysteem hoe diervriendelijk vlees, kip en eieren zijn.

De keurmerken MSC en ASC voor duurzaam gevangen vis groeien ook hard. Ruim 70 procent van de vis in de supermarkt heeft inmiddels een keurmerk.