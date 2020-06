Het garantievermogen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is in het eerste kwartaal van dit jaar toegenomen tot bijna 1,5 miljard euro. Dat is een toename van 1,7 procent vergeleken met de stand van zaken aan het eind van 2019.

De groei van het vermogen heeft te maken met een toename van het aantal hypotheken met garantie, waardoor meer provisie binnenkwam en er niet vaak een beroep werd gedaan op de hypotheekgarantie. Bovendien waren de bedragen waarop aanspraak werd gemaakt ook relatief laag.

"De opbouw van het garantievermogen is bedoeld om in de toekomst, ook onder ongunstige conjuncturele omstandigheden, woningbehoud te realiseren en een vangnet te bieden bij problemen", aldus de NHG bij de publicatie van de cijfers maandag.

Effecten van de coronacrisis zijn volgens de NHG nog niet zichtbaar in de cijfers over de eerste drie maanden van dit jaar. In die maanden kwamen bij het fonds "slechts" 58 verliesdeclaraties binnen van geldverstrekkers, zoals banken. "Deze afname hangt vooral samen met de stijging van de huizenprijzen. Hierdoor is de verkoopopbrengst van een woning meestal voldoende om de hypotheekschuld te kunnen afbetalen."

NHG veel vaker gebruikt voor verduurzamen huis

Bij huizen die worden gekocht met hypotheekgarantie, dekt de NHG het eventuele tekort dat ontstaat als een huis verkocht wordt onder de waarde van de hypotheek. Dat tekort wordt afgedekt met het garantievermogen.

In het eerste kwartaal van dit jaar werden twintigduizend huizen gekocht met NHG, een toename van 5 procent vergeleken met een jaar eerder. De NHG werd veel vaker gebruikt voor het verduurzamen van woningen. Daar was een toename van bijna 40 procent te zien naar afgerond vijfduizend woningen.

Ook werd de NHG 25 procent meer gebruikt bij het oversluiten van een hypotheek.