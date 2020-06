Japan is afwachtend met het nemen van maatregelen om de consumptie aan te zwengelen, omdat het land bang is daarmee een tweede uitbraak van COVID-19 te veroorzaken, zegt de Japanse minister van Economische Zaken Yasutoshi Nishimura maandag.

Hij reageerde daarmee op de definitieve economische cijfers over het eerste kwartaal. Daaruit blijkt dat de Japanse economie in de eerste drie maanden van dit jaar met 2,2 procent is gekrompen op jaarbasis. Dat is minder dan de krimp van 3,4 procent die op basis van voorlopige cijfers was gemeld.

"We zijn nog niet in een stadium beland waarin we de consumptie willen stimuleren en mensen willen aanmoedigen om veel te gaan reizen. Pogingen om de consumptie te stimuleren moeten nog even wachten", aldus de minister.

Japan belandde in het eerste kwartaal in een recessie, doordat de economie in de laatste drie maanden van 2019 al was gekrompen.

Daar komt nog bij dat de Olympische Spelen in Japan dit jaar niet kunnen doorgaan. Die zijn verplaatst naar 2021.

