De door de Noordse overheid gerunde wijn- en drankwinkels hebben de omzet in de maand met ruim 40 procent zien toenemen vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. Normaliter gaan Noren en masse de grens over om drank in te slaan, maar dat kan nu niet gezien de reisbeperkingen in verband met het coronavirus.

De Noorse staat heeft het monopolie op de verkoop van alle alcoholhoudende drank, met uitzondering van bier. Uit cijfers van Vinmonopolet blijkt maandag dat in de periode vanaf januari bijna 30 procent meer drank is verkocht.

Noorwegen sloot net als veel andere landen medio maart de grenzen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Ook de horeca ging dicht, waardoor Noren die wilden drinken waren aangewezen op de staatswinkels.

"De omzet is toegenomen, maar niet met meer dan je zou kunnen verwachten gezien het wegvallen van de import, de belastingvrije verkoop en de sluiting van de restaurants, cafés en bars", aldus een woordvoerder van Vinmonopolet.

De horeca in Noorwegen gaat inmiddels mondjesmaat weer open en vanaf medio juni zijn Denen weer welkom. Voor alle andere landen blijven restricties gelden, zoals verplichte quarantaine. Dat geldt ook voor Zweden, het land waar de Noren vooral hun drank halen.