De Chinese export is in mei blijven krimpen als gevolg van de coronacrisis. Ook de import staat er minder goed voor dan verwacht.

Verschepingen naar het buitenland namen in april nog verrassend toe ten opzichte van een jaar eerder. Toen werd een groei van 3,5 procent gerealiseerd.

In mei werd echter krimp genoteerd. Vergeleken met een jaar eerder is in de afgelopen maand 3,3 procent minder geëxporteerd. Desondanks is dat cijfer beter dan verwacht.

De krimp van de import was in mei wel forser dan verwacht. Vergeleken met mei 2019 viel de import 16,7 procent lager uit. Dat is de scherpste daling sinds januari 2016.

Volgens analisten vangt China met de export van medische goederen de grootste klappen op.

Vanwege de economische onzekerheid heeft de Chinese overheid voor het eerst sinds 2002 geen jaarlijkse groeiverwachting gepubliceerd.