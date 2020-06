Hoewel het vertrouwen onder beleggers in juni opnieuw iets is toegenomen, wordt door velen niet verwacht dat de opgaande trend zich zal voorzetten. Dat schrijft online broker BinckBank zaterdag in zijn maandelijkse beleggersbarometer (pdf).

Volgens de barometer valt er ondanks de goede beursresultaten van de afgelopen dagen geen euforie te ontdekken bij particuliere beleggers.

De coronacrisis zorgde in april voor een fikse daling in het vertrouwen. De afgelopen twee maanden is er echter weer sprake van een toename, zo steeg het vertrouwen in juni ten opzichte van mei met 2,5 procent. Toch ligt het vertrouwen momenteel vele malen lager dan rond de jaarwisseling.

Beleggers zien met name brood in de tech- en medische sector. Daartegenover staat dat het vertrouwen in bedrijven als Air France-KLM en ABN AMRO zeer laag ligt.