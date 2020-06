Volgens het UWV is 71 procent van het uitgekeerde voorschotbedrag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) terechtgekomen bij bedrijven met minder dan 250 werknemers, zo maakt de uitkeringsinstantie vrijdag bekend.

Werkgevers met meer dan 250 man personeel hebben tot op heden de overige 29 procent ontvangen. In totaal is er inmiddels voor 4,5 miljard euro aan 123.000 werkgevers uitgekeerd. Tezamen hebben zij 2,1 miljoen mensen op de loonlijst.

In combinatie met de 374.000 aanvragen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) hebben de noodmaatregelen nu dus bijna 2,5 miljoen werkenen bereikt.

Het meeste NOW-geld - 426 miljoen euro - is naar de commerciële dienstverlening gevloeid. De meeste toekenningen zijn naar bedrijven in de horeca en catering gegaan, voor een totaal van 299 miljoen euro.

Het aantal aanvragen dat sinds 6 april is binnengekomen staat nu op 144.000. Een aanvraag indienen voor de NOW 1.0, de eerste termijn van NOW, kan nog tot 5 juni. Aanvragen voor de tweede termijn van de NOW-regeling, ook wel NOW 2.0 genoemd, kunnen vanaf 6 juli ingediend worden.