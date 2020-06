Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht dat in totaal 570.000 toeslagontvangers in aanmerking komen voor compensatie voor het doorbetalen van de eigen bijdrage toen de kinderopgang dichtging. Ouders kunnen gemiddeld 500 euro tegemoetzien, meldt het statistiekbureau maandag.

Het gros van de kinderopvang was tussen 16 maart en 11 mei gesloten, maar veel ouders hebben gedurende die periode de eigen bijdrage doorbetaald.

Toeslagontvangers die gebruik hebben gemaakt van noodopvang komen eveneens in aanmerking voor compensatie, veelal omdat deze ouders een cruciaal beroep uitoefenen.

Toeslagontvangers hebben in de genoemde periode 28 procent van de opvangkosten zelf betaald, wat neerkomt op een gemiddeld bedrag van 500 euro. Ouders met één kind betaalden gemiddeld 390 euro en mensen met drie of meer kinderen in de opvang betaalden tot 800 euro.