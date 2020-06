De vraag naar motorfietsen is flink toegenomen sinds de coronacrisis. Met name de verkoop van tweedehands motoren is gestegen. Tussen januari en april steeg de verkoop daarvan met 13 procent. In mei kwam daar nog 2 procent bovenop, blijkt uit cijfers van de RAI Vereniging, BOVAG en RDC.

Vooral in maart en april liep de verkoop van nieuwe motoren nog flink achter ten opzichte van dezelfde maanden in 2019. Belangrijke oorzaak is dat motorfabrieken en toeleveranciers in Europa voor een groot deel stillagen als gevolg van de coronamaatregelen. Inmiddels komt de levering op gang en stijgt de verkoop weer.

"We zien een inhaalslag voor zowel nieuwe als tweedehands motoren. Het leek een recordjaar te worden, totdat de coronacrisis begon", vertelt Tom Huyskens van de BOVAG.