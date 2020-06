De werkloosheid in de Verenigde Staten is in mei gedaald naar 13,3 procent, zo maakt het ministerie van Arbeid vrijdag bekend. In april stond dit percentage nog op 14,7 procent, het hoogste niveau sinds de Grote Depressie in de jaren dertig van de vorige eeuw.

In absolute aantallen daalde de werkloosheid in mei met 2,1 miljoen naar 21 miljoen mensen zonder baan. Het aantal werknemers dat tijdelijk naar huis is gestuurd daalde ook, met 2,7 miljoen. Er zitten nu nog 15,3 miljoen mensen thuis.

In een groot aantal economische sectoren steeg het aantal banen de afgelopen maand. Dat was vooral het geval in de vrijetijds- en hospitalitysector en de horeca. Ook in de bouw, de gezondheidszorg en het onderwijs waren toenames van het aantal nieuwe banen te bespeuren in mei. Bij de overheid, de mijnbouw en in de transportsector loopt de werkgelegenheid nog altijd terug.

Op donderdag werd bekend dat 1,87 miljoen Amerikanen vorige week en aanvraag voor een werkloosheidsuitkering gedaan, waarmee het totale aantal aanvragen van de afgelopen elf weken uitkomt op 42,6 miljoen.

