Er werden in mei negen cao-akkoorden gesloten, terwijl dat aantal gewoonlijk rond de veertig ligt. Bij de afspraken die wel werden gemaakt was de gemiddelde loonstijging 2,6 procent, iets minder dan voor het begin van de coronacrisis. Dat meldt arbeidsvoorwaarden­adviseur AWVN vrijdag.

Bij de overheid is overigens wél een opgaande lijn te zien. AWVN spreekt dan ook van een tweedeling van lagere en hogere afspraken tussen de markt- en de collectieve sector, waarbij de gemiddelde loonsverhogingen sinds de crisis respectievelijk 1,8 procent en 3,5 procent zijn.

Tot en met mei zijn er dit jaar 94 cao's gesloten, terwijl dat gewoonlijk het dubbele is. Het overleg over nieuwe afspraken ligt bij de meeste bedrijven en branches stil.

Over heel 2019 kwamen de gemiddelde loonafspraken op 2,8 procent stijging uit. Tot nu toe is de gemiddelde loonstijging in 2020 net iets hoger, met 2,9 procent.

AWVN verwacht overigens dat het percentage in de marktsector de komende tijd verder onderuit zal gaan. Als het sluiten van akkoorden weer op gang komt, kan het beeld van het jaargemiddelde over 2020 bovendien snel veranderen.

