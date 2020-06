Overheden moeten ingrijpen om te voorkomen dat de coronacrisis leidt tot een financiële crisis, stelt het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) vrijdag. Om economisch herstel te bevorderen, kunnen geplande klimaatinvesteringen naar voren gehaald worden.

Het FSC waarschuwt dat het huidige herstel op de financiële markten gebaseerd is op een optimistische inschatting van de het verloop van de coronapandemie. Die verwachting is dat de maatregelen steeds verder worden versoepeld en dat er geen tweede virusuitbraak komt, waardoor de economische groei in de tweede helft van 2020 kan aantrekken.

Als de ontwikkelingen tegenvallen, kan het sentiment echter snel omslaan, stelt het comité. Een economische crisis ligt dan op de loer. Toch is de kans op eenzelfde situatie als tien jaar geleden kleiner. "Banken bevinden zich in een betere uitgangssituatie dan in 2008 en zijn daardoor beter in staat om schokken op te vangen en de kredietverlening aan gezonde bedrijven op peil te houden."

Het naar voren halen van klimaatinvesteringen en - beleid is een van de manieren om bestedingen van bedrijven en consumenten te bevorderen. Door extra aandacht te besteden aan duurzaamheidsmaatregelen, wordt de economie structureel versterkt, stelt het comité.

Het FSC bestaat uit vertegenwoordigers van de Autoriteit Financiële Markten, De Nederlandsche Bank en het ministerie van Financiën; het Centraal Planbureau levert een bijdrage als extern deskundige. Het comité houdt risico's voor de financiële stabiliteit in de gaten en doet aanbevelingen over beleid.

