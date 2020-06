Bijna een kwart van alle de aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is niet uitbetaald of afgewezen, schrijft BNR vrijdag na een rondgang langs een aantal kleine, middelgrote en grote gemeenten.

De regeling is bedoeld voor zzp'ers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Uit de rondgang bleek ook dat de gemeenten de regeling uniformer vormgeven dan voorheen. Bijna een kwart van de aanvragen is niet gehonoreerd, uitbetaald of onvolledig ingevuld.

Zo heeft de gemeente Heerlen 1.200 van de 2.630 aanvragen definitief afgekeurd. In de gemeente Eindhoven zijn van de vijfhonderd aanvragen relatief de meeste afgewezen.

"Bijna alles is nu afgehandeld, we hebben 11 procent afgewezen", laat wethouder Martin de Beer van de gemeente Heerlen weten aan BNR. De kosten zouden richting de 2 miljoen euro gaan.

Bij de tweede ronde steunmaatregelen die per 1 juni van kracht is, gelden er strengere eisen, waaronder de partnertoets. Zelfstandigen met een partner die meer dan 1.500 euro per maand verdient, komen dan niet meer in aanmerking voor de Tozo-regeling.