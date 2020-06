De gesprekken tussen oliekartel OPEC en Rusland zijn volgens ingewijden in een impasse geraakt door de weigering van Irak om de eigen olieproductie sneller te beperken, meldt persbureau Bloomberg donderdag.

Rusland en Saoedi-Arabië zouden bereid zijn de productie tot in augustus beperkt te houden, maar wel op voorwaarde dat andere landen hun eigen beperkingen tijdig realiseren. Irak lijkt daar vooralsnog niet aan te kunnen voldoen, in tegenstelling tot landen als Angola, Nigeria en Kazachstan.

De Iraakse economie is bijna volledig afhankelijk van de olie- en gasindustrie. Vanwege de lage olieprijs is het land gedurende de eerste vier maanden van het jaar ongeveer 11 miljard dollar (9,7 miljard euro) aan inkomsten misgelopen ten opzichte van vorig jaar. In mei verdiende Irak bijna 2,1 miljard dollar met de export van olie.