Het aantal leaseauto's dat op kenteken is gegaan, viel in mei 56 procent lager uit dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat blijkt donderdag uit gegevens van dataprovider RDC, bewerkt door Automotive Management.

In mei werden 8.217 nieuwe leaseauto's geregistreerd op een totaal van 14.934 nieuwe personenwagens. Gemeten over de eerste vijf maanden van het jaar loopt het aantal registraties inmiddels 21,2 procent achter op dat in dezelfde periode in 2019.

De auto met de meeste leaseregistraties was de Kia Picanto. Daarvan gingen er in mei 409 als leaseauto op kenteken op een totaal van 549 stuks. De Kia Niro werd in totaal 549 keer geregistreerd, waarvan 372 keer als leasewagen. De Volkswagen Golf maakt de top drie compleet met 301 leaseregistraties op een totaal van 351 exemplaren in mei.

