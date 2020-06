Ondanks het banenverlies als gevolg van de coronacrisis komt er voorlopig geen einde aan de krapte op de arbeidsmarkt, zo concludeert ABN AMRO op basis van eigen onderzoek. Uit vrijdag gepubliceerde resultaten blijkt bovendien dat de krapte kan oplopen als er niet meer aandacht voor omscholing komt.

ABN AMRO stelt dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden en dat omscholing een sleutelrol kan vervullen. Dan moet de overheid wel "grover geschut" inzetten dan ze nu doet, concluderen de onderzoekers.

Met krapte op de arbeidsmarkt doelt ABN AMRO op de mismatch "tussen vraag en aanbod op regionaal niveau", omdat het aantal vacatures per werkzoekende niet het hele verhaal vertelt. Daarbij blijven zaken als beroepsinteresse en reisafstand onderbelicht.

Volgens de bank heeft de coronacrisis niets veranderd aan het feit dat het soort werk dat werkzoekenden op basis van hun interesses en capaciteiten kunnen uitvoeren structureel afwijkt van het soort banen dat er in hun regio beschikbaar is. Deze situatie leeft het sterkst in de kop van Noord-Holland, op de Waddeneilanden, in het westen van Friesland en in Zeeland.