Campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties in Nederland hebben een kleinere terugloop van bezoekers gehad door de coronacrisis dan hotels. De zogeheten verblijfsrecreatie had in het eerste kwartaal 11 procent minder gasten, voor de gehele branche was dit 17 procent, blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De terugloop is vrijwel volledig te verklaren door de coronapandemie. In de eerste twee maanden van het jaar lagen de bezoekersaantallen nog iets boven die van een jaar eerder, in maart stortte de vraag naar verblijven in. Een kleine rol speelde het feit dat de voorjaarsvakantie in beide vergeleken jaren in een andere periode viel.

Vooral buitenlandse gasten overnachtten nauwelijks nog in een Nederlandse accommodatie. Hun aantal lag in maart 66 procent lager dan in dezelfde maand in 2019.

Hotels en vergelijkbare accommodaties zagen hun aantal gasten met 19 procent teruglopen, voor campings, huisjesterreinen en groepsaccommodaties was dat 11 procent.

Type gast speelt rol in verschil tussen hotels en campings

Volgens CBS-onderzoeker Maarten Bloem speelt het verschil in type gasten hierbij een rol. "Buitenlandse gasten, zeker van buiten Europa, verblijven meestal in een hotel en dan overwegend in Amsterdam en omgeving. In dat segment begon de terugloop al eind februari."

Campings en groepsaccommodaties moeten het relatief meer hebben van Nederlandse gasten. Deze groep besloot aan het begin van de coronacrisis vaker om een al geboekt verblijf toch maar door te laten gaan.