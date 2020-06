De Nederlandse beroepsbevolking heeft in het eerste kwartaal van dit jaar 3,4 miljard uur gewerkt. Dat is een daling 2,1 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019. Een daling van deze omvang is sinds 1996 niet voorgekomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

De daling van het aantal gewerkte uren door werknemers en zelfstandigen zette in april door. Vergeleken met dezelfde maand vorig jaar komt het verschil uit op drie uur per week. Bovendien daalde het aantal werkenden met 160.000 ten opzichte van het eerste kwartaal.

In de cultuursector, de recreatiebranche en de overige dienstverlening daalde het aantal gewerkte uren van 29 naar 17, waarmee deze bedrijfstak de sterkste terugval liet zien vergeleken met een jaar eerder. Binnen de verschillende bedrijfstakken liep bij de horeca het aantal gewerkte uren het snelst terug, van 25 uur naar 11 uur per week.

Gedurende het eerste kwartaal werd er vooral bij uitzendbureaus minder gewerkt. Ook in de handel, horeca en vervoerssector daalde het aantal gewerkte uren. Er ging in die bedrijfstak 34 miljoen uur verloren ten opzichte van het kwartaal ervoor.