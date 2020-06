75 bedrijven en instellingen zijn in week 22 (25 tot en met 31 mei) failliet verklaard, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Dat zijn er tien minder dan een week eerder en acht minder dan in dezelfde week vorig jaar. Opnieuw werd van alle branches de bouwnijverheid het hardst geraakt, met twaalf faillissementen.

De industrie zag negen bedrijven failliet gaan, wat er vier meer zijn dan in week 21. In de detailhandel vielen er opnieuw negen bedrijven om.

In 2020 zijn er tot en met week 22 1.651 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er 53 meer dan in dezelfde periode in 2019. Sinds afgelopen jaar is de trend van het aantal faillissementen weer licht stijgend, meldt CBS.

Het statistiekbureau publiceert gedurende de coronacrisis wekelijks over het aantal faillissementen.

