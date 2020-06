FNV-leden hebben donderdag tijdens een drive-inbijeenkomst in Beverwijk unaniem voor acties bij Tata Steel gestemd, bevestigt FNV Metaal-bestuurder Roel Berghuis aan NU.nl. Er waren naar schatting zo'n duizend leden bij de bijeenkomst aanwezig, van wie drie kwart voor moest stemmen om groen licht te geven voor acties. In de middag stemden ook CNV-leden unaniem voor.

De stemmingen volgen op het onverwachte terugtreden van directeur Theo Henrar, die zich sterk maakte voor baanbehoud in Nederland. FNV stelde daarop een ultimatum aan het bestuur van Tata Steel, waarin onder meer de garantie van baanbehoud werd geëist.

Afgelopen dinsdag wees het bestuur het ultimatum af, en vroeg aan de bond om begrip voor aankomende bezuinigingen. "De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat helaas FTE-reducties niet zijn uit te sluiten, als na zorgvuldige analyse blijkt dat er sprake is van overcapaciteit en inefficiëntie", schreef het bestuur.

'Massale steun voor de acties'

"Er is massale steun voor de acties", zegt Berghuis. Wat de bond betreft blijven eerdere eisen op tafel. "Er moet een toekomstplan komen voor IJmuiden."

Om de eisen af te dwingen worden er "allerlei actievormen" voorbereid, waarover de vakbond verder nog niets kwijt wil. "We gaan daarover nu eerst met onze mensen in gesprek."

Leden van CNV stemden donderdagmiddag in IJmuiden ook unaniem voor acties bij het metaalbedrijf. "CNV Vakmensen en collega-bonden gaan in de actiestand", aldus bestuurder Peter Böeseken. De acties staan vooralsnog alleen in IJmuiden gepland, maar ook bij andere vestigingen worden ze niet uitgesloten.

Samenwerking van de vakbonden bij acties ligt voor de hand, lieten zij eerder weten.