In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn in Nederland 9 procent minder bedrijven gestart dan in dezelfde periode in 2019. Vooral in april stortte het aantal starters in, blijkt uit de Bedrijvendynamiek, een periodiek onderzoek van de Kamer van Koophandel (KVK).

Vanwege de coronacrisis besteedde de KVK voor het onderzoek extra aandacht aan de maanden april en mei. In mei waren er nog steeds minder starters vergeleken met een jaar eerder, maar die afname wordt minder groot.

Vooral in de bouw, financiële instellingen en cultuur, sport en recreatie werden minder ondernemingen opgezet. De afname in de logistiek en de land- en tuinbouw was relatief klein.

Eén sector onttrekt zich aan de afname: de detailhandel. In april werden in die sector ruim 20 procent méér bedrijven opgestart dan in 2019 en in mei was de toename zelfs zo'n twee derde. Volgens de KVK komt dit vooral door de vele webshops die in deze periode zijn begonnen.

In mei nam ook in de sector persoonlijke dienstverlening het aantal starters toe. Volgens een woordvoerder van de KvK ging het hier vooral om kappers en schoonheidsverzorgers.

Stoppers en faillissementen

Het aantal ondernemingen dat in de eerste vijf maanden van dit jaar stopte, lag 20 procent hoger, maar daar plaatst de KVK wel een kanttekening bij: in deze cijfers zijn ook bedrijven meegenomen die uit het register zijn geschreven omdat ze al langere tijd niet meer actief zijn.

Als deze zogenoemde ambtelijke uitschrijvingen niet worden meegerekend, ligt het aantal bedrijven dat er zelf mee stopte maar iets boven het niveau van vorig jaar. Wel werden 7 procent meer bedrijven failliet verklaard dan in 2019.