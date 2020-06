Nederland zal dit jaar 60 procent minder toeristen uit het buitenland over de vloer krijgen dan vorig jaar, verwacht toerismebureau NBTC. Het wegblijven van de bezoekers van over de grens zal de toerismesector in juli en augustus alleen al 4 miljard euro kosten, blijkt uit een analyse van ING.

Bij het onderzoek van NBTC is uitgegaan van een scenario dat het meest lijkt op de huidige situatie: binnen Europa kan er tijdens de zomer weer op grotere schaal gereisd worden met de auto en ook het vliegverkeer komt weer op gang.

Woensdag maakte premier Mark Rutte bekend dat reizen vanaf 15 juni naar Europese landen als België, Duitsland en Italië weer mag en dat aan dat lijstje naar verwachting later in de maand vakantietrekpleisters als Frankrijk en Spanje aan worden toegevoegd.

Het scenario van NBTC gaat uit van 60 procent minder bezoekers uit het buitenland, omgerekend bijna twaalf miljoen minder dit jaar. Ook zullen Nederlanders zelf minder in eigen land op vakantie gaan: het toerismebureau verwacht een daling van 50 procent. In totaal zullen we dan 24,5 miljoen minder gasten krijgen in 2020, een afname van 52 procent.

ING verwacht dat de toerismesector deze terugloop van het aantal gasten gaat voelen en gaat uit van een inkomstenverlies van 4 miljard euro voor de branche. De bank gaat in dit geval uit van eenzelfde scenario als NBTC, waarin reizen binnen Europa weer grotendeels kan. "Het verlies valt hoger uit indien Europese grenzen onverhoopt toch gesloten blijven", schrijft ING-econoom Thijs Geijer.

NBTC heeft ook een scenario opgesteld voor wanneer Nederland en Europa in het najaar met een tweede coronagolf te maken krijgen. Het aantal toeristen uit het buitenland zal in dat geval niet met 60 procent afnemen, maar met 74 procent. Onder de streep zou ons land 65 procent minder toeristen kunnen verwelkomen dan een jaar eerder.

