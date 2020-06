De energierekening van Nederlandse huishoudens met een variabel energiecontract daalt per 1 juli met gemiddeld 6,6 procent, omgerekend ruim 100 euro op jaarbasis. Dat blijkt donderdag uit onderzoek van vergelijkingssite Pricewise op basis van energietarieven bij Vattenfall en Eneco.

Het gaat hierbij om huishoudens met een variabel energietarief. De tarieven daarvoor veranderen in januari en juli.

Pricewise schrijft dat de variabele gastarieven bij de twee energieleveranciers met een afname van 20,4 procent het hardst zijn gedaald. De stroomprijzen liggen per 1 juli gemiddeld 9,62 procent lager. Essent, de derde grote energieleverancier in Nederland, had nog geen prijzen openbaar gedeeld, maar Pricewise verwacht dat de tarieven daar ook flink lager zullen liggen.

De oorzaak van deze daling ligt bij de afname van de totale vraag naar energie door de milde winter, de coronacrisis en de daardoor ingezakte olieprijzen. Hierdoor zijn energie- en oliereserves overvol geraakt.

De prijsvergelijker benadrukt wel dat huishoudens die gas en elektra voor één of meerdere jaren vastgelegd hebben doorgaans goedkoper uit zijn dan huishoudens met variabele energiecontracten. Iemand met een eenjarig energiecontract is gemiddeld 49,61 euro per jaar goedkoper uit dan een huishouden met een variabel energiecontract.