Passagiersvliegtuigen uit China zijn vanaf 16 juni niet langer welkom in de Verenigde Staten (VS), maakt het Amerikaanse ministerie van Transport woensdag bekend. In de afgelopen maanden liepen de spanningen tussen Peking en Washington door de coronacrisis weer op.

Aanleiding voor de beslissing is het feit dat passagiersvliegtuigen uit de VS al een tijd niet worden toegelaten tot China. Het ministerie van Transport schrijft dat dit indruist tegen een akkoord dat de twee landen hebben gesloten.

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen vliegen al sinds februari en maart niet meer naar China, terwijl een aantal Chinese maatschappijen niet is gestopt met vluchten naar de VS. Momenteel vliegen Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines en Hainan Airlines nog naar Amerikaanse bestemmingen.

Delta Airlines en United Airlines zouden weer naar het Aziatische land willen vliegen. "We ondersteunen en waarderen de stappen die de Amerikaanse regering zet om onze rechten te beschermen en een eerlijk speelveld te creëren", laat Delta in een verklaring weten.

Peking heeft nog niet gereageerd op het Amerikaanse besluit. Washington schrijft bereid te zijn de beslissing te heroverwegen als de Chinese luchtvaartautoriteit haar beleid aanpast en de situatie voor Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen verbetert.