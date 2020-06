Luchtvaartmaatschappij Transavia wil het aantal vluchten in de maand juni snel opkrikken, schrijft de Nederlandse vliegmaatschappij woensdag. Waar Transavia begin juni 23 vluchten per week wil uitvoeren, moet dat aantal aan het eind van de maand zijn toegenomen naar 175. Ook gaat de vliegmaatschappij weer vanaf Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport vliegen.

De eerste stap zal donderdag worden gezet, wanneer Transavia vanaf Schiphol weer naar zes bestemmingen in Griekenland, Portugal en Spanje zal vliegen. Dat zijn de eerste vluchten van de luchtvaartmaatschappij sinds 23 maart. Op 11 juni worden daar twee bestemmingen in Spanje en Portugal aan toegevoegd. Vier dagen later komt de bestemming Athene erbij.

De grootste stap wordt op 18 juni gezet, wanneer Transavia 21 bestemmingen aan het vluchtschema toevoegt. Naast Spanje, Portugal en Griekenland, zal de KLM-dochter dan weer naar Frankrijk, Italië, IJsland, Kroatië, Slovenië en Servië vliegen. Vanaf 18 juni worden Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport weer in gebruik genomen door Transavia.

De luchtvaartmaatschappij zegt bij de indeling van het vluchtschema te hebben gekeken naar de huidige restricties en de ontwikkelingen in de landen waar de vliegmaatschappij naartoe vliegt. "De landen Italië, Portugal, Griekenland, Frankrijk, IJsland, Kroatië, Servië en Spanje bieden hiervoor goede vooruitzichten", schrijft Transavia.

Momenteel adviseert de Nederlandse overheid burgers alleen noodzakelijke reizen te maken en niet in het buitenland op vakantie te gaan. Naar verwachting worden veel van de huidige reisadviezen op 15 juni vervangen door 'let op, veiligheidsrisico's'. De versoepeling van het reisadvies zal woensdagavond in een persconferentie aangekondigd worden, lieten bronnen dinsdag weten aan NU.nl.

