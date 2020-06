Wereldwijd is het aantal passagiersvluchten in mei met 30 procent toegenomen ten opzichte van april, meldt brancheorganisatie International Air Transport Association (IATA) woensdag tijdens een videoconferentie.

Luchtvaartmaatschappijen verlaagden hun prijzen voor binnenlandse vluchten gemiddeld met 23 procent in een poging om consumenten over te halen weer het vliegtuig te pakken. "Vliegmaatschappijen hebben geld nodig vanwege de crisis en proberen daarom passagiers te werven met lage tarieven", legt IATA-hoofdeconoom Brian Pearce uit.

Sinds half maart worden veel vliegtuigen vanwege de coronapandemie aan de grond gehouden. Bij de concerns lopen veel kosten door, terwijl er weinig geld binnenkomt.

In mei voorspelde IATA dat de passagiersluchtvaart nog lang last zal hebben van de gevolgen van de coronapandemie. De vraag naar vluchten zal volgens de brancheorganisatie pas in 2023 weer op het niveau van 2019 komen, terwijl het vliegverkeer pas in 2025 volledig hersteld zal zijn.

