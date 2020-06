Jan Zeeman, de oprichter van de oer-Hollandse winkelketen Zeeman, is dinsdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt een woordvoerder van de familie woensdag.

Zeeman opende in 1967 in Alphen aan den Rijn het eerste filiaal van de textielketen. In 1980 was het bedrijf door overnames en fusies de grootste textielwinkel van Nederland.

De geboren Alphenaar trok zich in 1999 terug uit de dagelijkse leiding van het bedrijf. Op dat moment waren er 530 winkels in binnen- en buitenland. Tussen 2007 en 2014 maakte hij nog wel deel uit van de raad van commissarissen.

Op dit moment heeft Zeeman dertienhonderd filialen in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Er zijn ongeveer zevenduizend mensen werkzaam bij het bedrijf. Het distributiecentrum staat in Alphen aan den Rijn.

De familie laat weten in besloten kring afscheid te nemen van Zeeman.