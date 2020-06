Er is in mei 20 procent meer duurzame energie opgewekt dan in dezelfde maand vorig jaar, meldt Energieopwek.nl woensdag. Vooral zonne-energie nam toe, door een combinatie van meer geplaatste panelen en veel zon.

Het aantal zonne-uren kwam volgens het KNMI op 324, terwijl dat er in de maand mei gewoonlijk gemiddeld 207 zijn. Zonne-energie nam mede hierdoor bijna een kwart van de totale duurzame opbrengst in.

De maandproductie van windenergie bleef in mei ongeveer gelijk, hoewel windmolens op het land wel iets meer produceerden. Op zee was de opbrengst hetzelfde als in mei 2019.

Het aandeel duurzame stroom van het totaal komt in mei op 29,1 procent. Het doel dat Nederland zich in het Klimaatakkoord heeft gesteld is om in 2030 70 procent van het totaal uit duurzame bronnen te halen.