De directie van Tata Steel heeft dinsdagavond laten weten dat ontslagen vanwege tegenvallende resultaten niet uit te sluiten zijn. In die zin kan het bedrijf niet tegemoetkomen aan de eisen die de vakbonden stellen, waardoor acties in juni voor de hand liggen.

Tata Steel belooft in een schriftelijke reactie wel dat het Indiase moederbedrijf geen Nederlandse bedrijfsonderdelen zal verkopen.

Toch moeten de kosten volgens de directie wel omlaag worden gebracht, omdat naast de al tegenvallende resultaten de coronacrisis een negatieve impact zal hebben op het bedrijf. "De eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat helaas FTE-reducties niet zijn uit te sluiten, als na zorgvuldige analyse blijkt dat er sprake is van overcapaciteit en inefficiëntie."

Het ultimatum van FNV verliep dinsdag. Als het bedrijf voor die tijd niet akkoord zou gaan met de eisen, waarvan baanbehoud er één was, zou aan leden worden voorgelegd om actie te gaan voeren. Dat staat nu dus te gebeuren. Op donderdag 4 juni komen de vakbondsleden bij elkaar. Ook CNV roept op die dag de leden bij elkaar om te stemmen over acties.

De onrust bij het bedrijf is groot sinds op 18 mei het vertrek werd van directeur Theo Henrar onverwacht werd aangekondigd, na 33 jaar bij het bedrijf. Hij was een fervent voorvechter van baanbehoud in Nederland, terwijl het Indiase moederbedrijf inkrimping voor ogen heeft.