H&M sluit tijdelijk bijna honderd van zijn winkels in de Verenigde Staten vanwege de gewelddadige protesten in het land. De kledingketen zegt dat te doen uit solidariteit met de betogers.

H&M zegt "een gebroken hart" te hebben en "kapot" te zijn van de dood van de zwarte arrestant George Floyd en de gebeurtenissen daarna. De keten belooft 500.000 dollar (ruim 447.000 euro) te doneren aan mensenrechtenorganisaties en andere groeperingen.

De protesten tegen het vermeende racistische politiegeweld hebben ook geleid tot plunderingen van winkels. Dat gebeurde gisteren bijvoorbeeld nog in Los Angeles, New York en St. Louis.

H&M is de op een na grootste modeketen ter wereld. In de VS heeft het bedrijf zeshonderd vestigingen.