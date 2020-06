In Nederland worden nog lang niet alle gebruikte grondstoffen hergebruikt. Hierdoor komt de jaarlijkse verspilling per inwoner uit op 9,8 ton (9.800 kilogram) aan materialen. Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd rapport van de non-profitorganisatie Circle Economy.

Met een kwart aan hergebruikte grondstoffen scoort ons land overigens wel beter dan het wereldwijde gemiddelde. Dat staat namelijk op 8,6 procent circulariteit, zoals het steeds opnieuw hergebruiken van gebruikte materialen ook wel heet. In 2018 was dat nog 9,1 procent.

"Nederland verdient lof voor zijn inspanningen op het gebied van circulariteit, maar zowel nationaal als internationaal is er nog een lange weg te gaan", aldus Marc de Wit, hoofdauteur van het rapport over Nederland, een van de eerste landen waarvoor de circulariteit berekend is.

Onder de gebruikte grondstoffen vallen onder meer biomassa, fossiele brandstoffen en metalen. Het gros ervan gaat in Nederland op aan voeding en landbouw. Ook de mobiliteitssector is met 36 miljoen ton per jaar een grootverbruiker, net als wonen en infrastructuur (samen 31 miljoen ton).

Grondstofgebruik is een belangrijke bron van CO2-uitstoot, vooral in de chemische-, energie- en logistieksector. Tezamen zijn deze sectoren verantwoordelijk voor 47 procent van de uitstoot in Nederland.

Circle Economy verwacht dat het mogelijk is om naar 70 procent circulariteit te gaan door minder gebouwen te slopen en in te zetten op hernieuwbare energiebronnen. Voor een stijging van circulariteit moet tevens de landbouw meer grondstoffen hergebruiken. Ook moet er meer gerecycled en gerepareerd worden in de productiesector.