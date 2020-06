De hogesnelheidstreinen van Thalys rijden vanaf dinsdag 9 juni weer twee keer per dag van en naar Parijs. In een later stadium gaan ze vijf keer per dag tussen Amsterdam en Parijs rijden.

Normaal gesproken zijn er dagelijks tien rechtstreekse treinen tussen beide steden, maar vanwege de coronamaatregelen reden ze sinds eind maart niet verder dan Brussel.

Alleen de treinen naar Gare du Nord gaan weer rijden. De rechtstreekse verbinding naar Disneyland Paris en de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle wordt nog niet hervat.

Eerder werd al bekend dat reizigers in Thalys-treinen voorlopig mondkapjes moeten dragen. Thalys liep met dat besluit vooruit op de verplichting van mondkapjes in het Nederlandse openbaar vervoer, waar later toe werd besloten.

