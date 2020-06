Online supermarkt Picnic heeft in een online video uit 2016 geen inbreuk op het portretrecht van Max Verstappen gemaakt, zo oordeelt het gerechtshof Amsterdam dinsdag.

Volgens het gerechtshof is duidelijk sprake van een persiflage op de reclamespots die Verstappen voor zijn sponsor Jumbo maakt.

"Het filmpje is niet van zodanige aard dat de eer en goede naam van Verstappen worden aangetast of dat zijn zakelijke belangen (en/of die van zijn zakelijke belangenbehartiger) door het filmpje worden geschaad", zo valt te lezen in een persbericht.

Het hoger beroep was aangespannen door Picnic, nadat de onderneming door de rechtbank Amsterdam in 2018 tot een schadevergoeding was veroordeeld. Het bedrijf dat de zakelijke belangen van Verstappen behartigt, ging eveneens in hoger beroep, omdat de schadevergoeding niet hoog genoeg zou zijn.