Het Britse initiatief Lost Stock biedt kleding aan van merken die hun opdrachten voor fabrieken in Bangladesh hebben geannuleerd vanwege de coronacrisis. 37 procent van de opbrengst gaat naar een goed doel dat ontslagen en onbetaalde medewerkers in de kledingindustrie helpt door ze eten en spullen te geven.

Fabrieken schieten de materialen en productiekosten gewoonlijk voor en krijgen pas betaald nadat hun kleding bij de merken is aangekomen.

Gedurende de coronacrisis annuleerden veel grote kledingmerken - die veelal in lagelonenlanden zoals Bangladesh kleding laten produceren - hun bestellingen. Daarvan was een deel al in productie genomen. Fabrieken kwamen zo in de problemen. Daarop werden veel medewerkers, veelal onbetaald, naar huis gestuurd.

Lost Stock verkoopt de genoemde kleding voor 35 pond (ruim 39 euro) per doos aan consumenten en stelt dat de winkelwaarde van de kleding het dubbele bedraagt. De merklabels zijn van de kledingstukken verwijderd en de koper weet vooraf niet wat voor kleding in de doos zit.

Er wordt niet alleen positief op het initiatief gereageerd. Het zou kledingmerken ontslaan van hun verantwoordelijkheid voor de annuleringen en de gevolgen hiervan voor de toch al onderbetaalde arbeiders.

"Waarom moeten onze arbeiders leven van liefdadigheid?", vraagt activist Kalpona Akter van het Bangladesh Center for Worker Solidarity over het initiatief. Volgens haar en andere activisten zou Lost Stock ook merken onder druk moeten zetten, zodat de fabrieken alsnog worden betaald voor de gemaakte kosten.