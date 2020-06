De druk op het openbaar vervoer kan de komende tijd het best verminderd worden door mensen gedeeltelijk thuis te laten werken en onderwijs te laten volgen. De hele week thuiswerken is niet wenselijk, vanwege de negatieve sociaal-economische gevolgen, staat in een advies van drie planbureaus.

Volgens het onderzoek wordt ongeveer de helft van de ritten voor woon-werkverkeer in het ov gemaakt door mensen die ook vanuit huis kunnen werken. Als die mensen inderdaad allemaal thuis zouden blijven, zou dat de druk op het ov met 25 à 30 procent verminderen in de ochtendspits en met 20 à 25 procent in de avondspits.

De onderzoekers tekenen daarbij aan dat thuiswerken niet in alle sectoren even goed werkt. Het kan leiden tot een gebrek aan structuur en vervagende grenzen tussen werk en privé.

Als mensen één keer per week een dag naar het werk gaan, vermindert dat de druk op het ov nog steeds met 20 tot 25 procent in de ochtend- en met 15 tot 20 procent in de avondspits. Voorwaarde is daarbij wel dat de gekozen dag goed over week gespreid wordt.

Werken buiten kantooruren

De onderzoekers zijn minder enthousiast over andere mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk in trein, bus of tram wordt. Zo heeft spreiding van openingstijden van bedrijven en instellingen hier maar een beperkt effect op en wordt werken buiten kantoortijden als nadelig ervaren voor de kwaliteit van leven.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).