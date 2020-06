Verzekeraars hebben hun annuleringsverzekeringen voor reizen zodanig aangepast dat annulering vanwege een nieuwe corona-uitbraak niet gedekt wordt, meldt MoneyView dinsdag op basis van onderzoek. Dit betekent dat het boeken van een vakantie voor de komende maanden op eigen risico is.

"Hoewel zo'n tweede piek en het moment van uitbreken onzeker zijn, is het bestaan van het virus dat uiteraard niet. Kosten voor annuleringen ten gevolge van corona worden daarom niet langer vergoed", schrijft het onderzoeks- en benchmarkinstituut.

In het onderzoek zijn 42 doorlopende reisverzekeringen van 27 grote verzekeraars getoetst op voorwaarden en vergoedingen. Onder de aanbieders zaten onder meer Aegon, Allianz, ANWB, FBTO en Univé.

Overigens geldt de dekking van de annuleringsverzekering wel als de verzekerde zelf besmet raakt met het virus, en om die reden de reis wil annuleren. Er moet in zo'n geval echter meestal wel een doktersverklaring worden overlegd, en er moet sprake zijn van ernstige gezondheidsklachten.

Ook geldt de dekking bij andere gevolgen van de coronacrisis, zoals ontslag, meldt MoneyView. "Ontslag van een vaste baan is bij vrijwel alle producten een gedekte annuleringsreden." Bij tijdelijke dienstverbanden ligt dit wel iets genuanceerder, en verschilt het per verzekeraar wat de dekking is.