Als de omzetdalingen door de coronacrisis zes maanden of langer aanhouden, krijgt een kwart van de bedrijven in het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) problemen om aan de kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Als de steunmaatregelen niet worden meegerekend, geldt dit zelfs voor de helft van de bedrijven, heeft het Centraal Planbureau (CPB) berekend.

Het CPB berekende op basis van administratieve gegevens van het Nederlandse mkb uit 2018 wat omzetdalingen voor individuele bedrijven in verschillende sectoren betekenen. Daaruit blijkt dat in de afgelopen drie maanden al 30 procent van deze bedrijven een zogeheten extra liquiditeitsbehoefte had, van in totaal 12 miljard euro.

De handel, de industrie, de horeca en vervoer en opslag hebben de grootste extra liquiditeitsbehoefte. Deze sectoren zijn het hardst getroffen door de lockdownmaatregelen en hadden al de kwetsbaarste uitgangspositie.

In het rapport concludeert het CPB dat de toenemende kwetsbaarheid van mkb-bedrijven een risico vormt voor de financiële sector. Als bedrijven in de betalingsproblemen komen, tast dit de kapitaalpositie van banken aan.

Volgens onderzoeker Benedikt Vogt van het CPB is over de financiële positie van mkb-bedrijven op de nog langere termijn nu nog niet veel te zeggen. "Bedrijven kunnen in de tussentijd met allerlei slimme aanpassingen komen, bijvoorbeeld in de horeca, waardoor de effecten uiteindelijk minder erg zijn."

