Het vrachtvervoer door de lucht van en naar Nederland is in april fors minder gedaald dan de passagiersluchtvaart. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. Het vrachtvolume nam met 25 procent af, het aantal reizigers met 98 procent.

Het vrachtvervoer via de vijf nationale luchthavens daalde in april tot 103.000 ton. Een jaar eerder stond dit volume nog op 138.000 ton. Op Schiphol daalde het vrachtvervoer met 26,4 procent het sterkst, terwijl Maastricht-Aachen Airport de schade met een terugval van 9,5 procent beperkt hield.

Het aantal passagiers droogde in april op tot 134.000, een daling van 98 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Vanaf Rotterdam The Hague, Maastricht-Aachen en Groningen Eelde werd überhaupt niet gevolgen.

Van de vluchten die elders wel uitgevoerd werden, was de gemiddelde bezettingsgraad 29 procent. Ruim de helft van het aantal passagiers vertrok in april naar een bestemming binnen Europa. Vaak was dat het Verenigd Koninkrijk of Duitsland.